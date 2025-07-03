El tribunal examina la solicitud de arresto contra Kim Keon Hee

Photo : YONHAP News

El Tribunal del Distrito Central de Seúl llevó a cabo el martes 12 la revisión de la solicitud de orden de detención contra la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol. Kim acudió personalmente a la audiencia, acompañada por sus abogados.Si se aprueba, la ex primera dama ingresaría en prisión preventiva, una medida que el equipo del fiscal especial Min Joung Kie, encargado de las pesquisas, considera necesaria ante el riesgo de destrucción de pruebas. En su petición, los investigadores acusaron a Kim de aceptar sobornos, conceder favores y vulnerar tanto la Ley del Mercado de Capitales como la Ley de Fondos Políticos.Según Min, existen indicios de que la sospechosa podría manipular o eliminar pruebas. El fiscal especial sostiene que continúa negando todas las imputaciones y que, antes de ser citada, reformateó su ordenador y reemplazó su teléfono móvil por uno nuevo.