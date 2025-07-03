La fecha de la cumbre entre Corea y Japón sigue en el aire

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial informó el martes 12 de que se han planteado propuestas para organizar una visita oficial del presidente Lee Jae Myung a Japón, aunque por el momento las consultas continúan sin que se haya alcanzado un acuerdo definitivo. La idea inicial sería que el encuentro tuviera lugar en fechas cercanas a la cumbre entre Lee y su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista para el 25 de agosto.Según la Presidencia, tanto el mandatario surcoreano como el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, coinciden en la necesidad de agilizar los intercambios intergubernamentales al más alto nivel. Sin embargo, aún no se ha fijado un calendario concreto.En este contexto, el diario japonés 'Asahi Shimbun' informó de que las autoridades de ambos países están considerando la posibilidad de celebrar la cumbre el 23 de agosto, dos días antes de la reunión entre Lee y Trump.