Lee confía en que el fin de la propaganda fronteriza abra la puerta al diálogo

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha valorado positivamente el desmantelamiento de altavoces en la frontera entre las dos Coreas y ha expresado su esperanza de que esta iniciativa continúe en ambos lados para aliviar las tensiones.Durante la reunión del Gabinete celebrada el martes 12, Lee destacó la relevancia de las acciones emprendidas en la zona fronteriza en los últimos meses, como la suspensión de las emisiones de propaganda por parte de Seúl, seguida poco después por una medida similar de Pyongyang. En este sentido, subrayó que su deseo es que el cese de la propaganda y la retirada de los altavoces generen un clima propicio para el diálogo.El mandatario manifestó su aspiración de que las dos Coreas avancen hacia una relación de beneficio mutuo, al considerar que la actual situación de tensión, tanto política como militar, no solo implica un "gasto astronómico", sino que también agrava la inseguridad y el sufrimiento de ambos pueblos. Según recalcó, lo más conveniente es reactivar cuanto antes la comunicación intercoreana para, a partir de ahí, alcanzar mejoras económicas conjuntas en una península pacífica.