Economía

El KOSPI encadena su tercera jornada a la baja

Write: 2025-08-12 15:44:17Update: 2025-08-12 16:14:17

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el martes 12 con un retroceso del 0,53% hasta situarse en 3.189,91 puntos, su tercera sesión consecutiva en negativo, en la antesala de la publicación del índice de precios al consumidor en Estados Unidos.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ puso fin a una racha alcista de siete jornadas, al caer un 0,57% y finalizar en 807,19 unidades.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que subió 1,9 wones hasta fijar su cotización en 1.389,9 wones a las 3:30 de la tarde.
