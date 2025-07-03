Kim Keon Hee es detenida por orden judicial

Photo : YONHAP News

La ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, fue detenida el martes 12 por orden judicial.El Tribunal Central de Seúl emitió por la noche una orden de arresto contra Kim, acusada de vulnerar la Ley del Mercado de Capitales, entre otros cargos. Según informó la corte, la medida se adoptó ante el riesgo de destrucción de pruebas.Es la primera vez en la historia del país que un expresidente y su cónyuge ingresan en prisión preventiva.Kim, considerada el epicentro de diversas sospechas de corrupción, permanecerá bajo custodia durante 20 días. Su detención supone un nuevo impulso para la investigación dirigida por el fiscal especial Min Joung Kie.En su solicitud al tribunal, de 22 páginas, el equipo de Min incluyó cargos por violación de la Ley del Mercado de Capitales, vulneración de la Ley de Fondos Políticos y mediación ilícita, entre otros.Según el fiscal especial, la ex primera dama actuó en connivencia con un grupo implicado en la manipulación de las acciones de la empresa Deutsch Motors. Entre las prácticas señaladas figura su supuesta participación en unas 3.800 operaciones concertadas y compras a precios inflados, con las que presuntamente obtuvo un beneficio ilícito estimado en 810 millones de wones.