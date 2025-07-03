El fundador de Terra se declara culpable en EEUU y negocia una reducción de condena

Photo : YONHAP News

El empresario surcoreano Kwon Do Hyung, cofundador de Terraform Labs —la compañía creadora de la blockchain Terra y responsable del colapsado token LUNA y de la stablecoin TerraUSD—, ha cambiado de postura y aceptado declararse culpable en Estados Unidos por cargos de fraude, en el marco de un acuerdo que le permitiría reducir de forma considerable la pena máxima a la que se enfrenta.Durante una audiencia previa al juicio, celebrada el lunes 11 (hora local) en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kwon admitió su responsabilidad en los delitos de conspiración para cometer fraude y fraude electrónico. Como parte del pacto de culpabilidad, la Fiscalía procederá a confiscar bienes por un valor de 19 millones de dólares —unos 26.500 millones de wones—, además de otras propiedades.Ambos cargos conllevaban una condena máxima combinada de 25 años de prisión. No obstante, en virtud de lo convenido, el ministerio público se ha comprometido a pedir una pena de hasta 12 años.El acuerdo también contempla que, si Kwon cumple la mitad de la condena y respeta las condiciones impuestas, el Departamento de Justicia estadounidense apoyará su requerimiento para acogerse al programa de traslado internacional de reclusos. Esto le permitiría cumplir la segunda parte de la pena en Corea, en caso de que así lo solicite.