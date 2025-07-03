Corea crea 171.000 empleos en julio pero persiste la caída en construcción y manufactura

Photo : YONHAP News

El número de personas con empleo en Corea del Sur alcanzó en julio los 29,03 millones, lo que supone 171.000 más que en el mismo mes del año anterior, según datos publicados el miércoles 13 por la Oficina Nacional de Estadística.Los mayores incrementos se observaron en el sector de la salud y los servicios de asistencia social, con 263.000 ocupados más, y en los servicios profesionales, científicos y técnicos, con un alza de 91.000. En cambio, la construcción perdió 92.000 trabajadores y acumula 15 meses consecutivos de descensos desde mayo de 2024.El empleo en la manufactura también se redujo en 78.000, mientras que la agricultura, la silvicultura y la pesca registraron la mayor caída, con 127.000 menos que un año antes.Por franjas de edad, los repuntes más pronunciados se produjeron entre los mayores de 60 años, con 342.000 más, y en el grupo de 30 a 39 años, con una subida de 93.000. Por el contrario, la ocupación descendió entre los jóvenes de 20 a 29 años, con 135.000 menos, y entre los individuos de 40 a 49 años, con una contracción de 56.000.La tasa de empleo se situó en el 63,4%, lo que representa un aumento interanual de 0,1 puntos porcentuales. La población inactiva marcó las 16,00 millones de personas, 8.000 más que en julio de 2024, de las cuales 2,58 millones declararon estar "descansando" sin trabajar ni buscar un puesto, 69.000 más que un año antes.