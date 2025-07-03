La cumbre entre Lee y Trump priorizará la agenda de seguridad

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrarán el próximo 25 de agosto (hora local) su primera cumbre bilateral en Washington. Según adelantó la Oficina Presidencial, los asuntos de seguridad ocuparán un lugar central en la agenda, después de haber quedado en segundo plano durante las recientes negociaciones arancelarias.Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el aumento de la contribución surcoreana a la defensa conjunta y la redefinición del papel de las tropas de Estados Unidos desplegadas en Corea han sido cuestiones recurrentes. En este contexto, la modernización de la alianza se perfila como uno de los puntos clave del encuentro.No obstante, al tratarse de la primera reunión de alto nivel entre ambos mandatarios, algunos analistas consideran que la cita podría servir más para trazar líneas generales de entendimiento que para cerrar acuerdos específicos.Está previsto también que el diálogo incluya la coordinación frente a la amenaza nuclear de Corea del Norte y otros aspectos de la política hacia el régimen norcoreano.La Presidencia destacó que, tras la firma reciente del pacto comercial, las negociaciones sobre esta materia pueden considerarse concluidas, aunque será necesario concretar ciertos planes de inversión. Además, añadió que la cumbre buscará reforzar tanto la cooperación económica como la asociación en seguridad económica, con especial atención a la tecnología avanzada y los minerales críticos, en línea con lo acordado en las conversaciones arancelarias.