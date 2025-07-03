Putin informa a Kim Jong Un sobre su próxima cumbre con Trump

Photo : YONHAP News

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo el martes 12 una conversación telefónica con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, según informó el Kremlin en un comunicado.Durante la llamada, Putin le adelantó a Kim detalles de la cumbre que celebrará el viernes 15 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estado de Alaska. En el encuentro, está previsto que aborden posibles vías para poner fin a la guerra en Ucrania.De acuerdo con el Gobierno ruso, ambos dirigentes ratificaron su compromiso de reforzar la amistad, la buena vecindad y la cooperación en todos los ámbitos, en el marco del Tratado de Asociación Estratégica Integral firmado el 19 de junio de 2024 en Pyongyang.Putin agradeció a Kim el apoyo brindado por Corea del Norte durante las operaciones para "liberar" la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, y elogió "el valor, la heroicidad y la entrega" mostrados por las tropas norcoreanas que participaron en dichas acciones.