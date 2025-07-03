Detenido el exasistente de la familia de Kim Keon Hee a su llegada a Corea

Photo : YONHAP News

El exasistente personal Kim Ye Seong, conocido por haber trabajado para la familia de la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, fue detenido el martes 12 en el aeropuerto internacional de Incheon a su regreso al país.Kim Ye Seong había abandonado Corea rumbo a Vietnam poco después de la destitución de Yoon y, durante cuatro meses, evitó comparecer ante el equipo del fiscal especial Min Joung Kie.Un día antes de su arresto, el lunes 11, KBS mantuvo con él una entrevista de casi tres horas en Ciudad Ho Chi Minh. Durante la conversación, el exasistente aseguró que no mantenía contacto con Kim Keon Hee desde 2018, tras verse implicado en un caso de falsificación de certificados de saldo vinculado a la madre de la ex primera dama, Choi Eun Soon.Kim Ye Seong reconoció que aceptar la petición de Choi para participar en aquella falsificación fue "un error fatal" en su vida y afirmó que, si dispone de información relevante sobre las sospechas que rodean a Kim Keon Hee, está dispuesto a entregarla al fiscal especial.Aunque sostiene haber sido utilizado como "chivo expiatorio", el equipo de Min Joung Kie sospecha que pudo obtener beneficios en la gestión de una empresa de alquiler de vehículos gracias a sus conexiones con el círculo cercano de la esposa del expresidente.