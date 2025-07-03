Corea y Vietnam ampliarán los intercambios parlamentarios y la cooperación en defensa

Photo : YONHAP News

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, se reunió el martes 12 con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, de viaje oficial en Corea del Sur, para abordar nuevas vías de cooperación entre los parlamentos de ambos países.En el encuentro, celebrado en la sede legislativa surcoreana, Woo destacó que la presencia de Lâm constituye "una excelente oportunidad" para ampliar los intercambios parlamentarios y expresó su confianza en que la visita contribuya a impulsar una relación más estrecha entre Seúl y Hanói.Por su parte, el dirigente vietnamita manifestó su voluntad de "profundizar, modernizar y hacer más eficiente" la asociación estratégica integral que une a ambas naciones, y mostró interés en la firma de un nuevo memorando de entendimiento que permita ampliar los ámbitos de colaboración.Ese mismo día, el ministro de Defensa, Ahn Kyu Baek, mantuvo una reunión con su homólogo vietnamita, Phan Van Giang, quien acompaña a Lâm. Ambos discutieron medidas concretas para reforzar la cooperación en materia de defensa y en la industria militar, en línea con el nivel de la asociación estratégica.Durante el intercambio, suscribieron un acuerdo para transferir a Vietnam una corbeta patrullera retirada del servicio activo de la Armada surcoreana, el tercer buque de este tipo entregado por Corea tras los cedidos en 2017 y 2018.