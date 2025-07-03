El Gobierno y las operadoras sellan una alianza para invertir en IA

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Ciencia y TIC y las tres principales operadoras de telecomunicaciones de Corea —SK Telecom, KT y LG Uplus— han acordado reforzar su colaboración para impulsar la inversión en inteligencia artificial (IA). El plan prevé destinar más de 240.000 millones de wones a empresas emergentes prometedoras del sector.El anuncio se realizó el martes 12 durante el Acto de Declaración de Cooperación en Inversión en IA entre el Gobierno y las Operadoras Móviles, en el que se presentó la estrategia del Korea IT Fund (KIF), un fondo creado con aportaciones de las tres compañías.Según lo estipulado, el KIF inyectará este año 150.000 millones de wones procedentes de su capital principal, con el objetivo de constituir subfondos por un valor superior a 300.000 millones. De esa cantidad, más de 240.000 millones se dirigirán a empresas de IA centradas en tecnologías fundamentales y estratégicas, así como en proyectos de transformación basados en IA.Además, el plan contempla un instrumento específico para semiconductores de IA, dotado con 40.000 millones de wones, y otro de 20.000 millones para promover la comercialización de tecnologías de la información y la comunicación, así como la difusión de sus resultados.