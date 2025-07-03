Medios internacionales destacan el arresto de Kim Keon Hee

Photo : YONHAP News

La detención de la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, ha tenido un notable eco en la prensa internacional, que ha subrayado el carácter inédito del caso al tratarse de la primera vez en la historia constitucional de Corea del Sur que un matrimonio presidencial es encarcelado de forma simultánea.El diario estadounidense 'The New York Times' publicó el martes 12 (hora local) un reportaje en el que recordó que, aunque otros cuatro exdirigentes surcoreanos han sido enviados a prisión, nunca antes ambos miembros de una pareja presidencial habían sido detenidos. El medio destacó que Kim es la única ex primera dama del país detenida y subrayó la fuerte influencia que se le atribuía sobre la Administración de su marido. Según el rotativo, entre la población circulaba incluso la broma de que ella era la "VIP 1" y el exmandatario, el "VIP 2".Por su parte, el periódico británico 'The Guardian' señaló que, durante todo el gobierno de Yoon, Kim afrontó sospechas de ejercer un considerable poder desde las sombras y estuvo implicada en diversas controversias.La cadena estadounidense CNN informó, asimismo, de que la ex primera dama será trasladada al Centro de Detención del Sur, distinto al lugar donde permanece recluido su esposo.Agencias de noticias internacionales como Reuters y AP también difundieron ampliamente la noticia, con especial énfasis en su carácter sin precedentes en la historia política surcoreana.