El jefe de Seguridad Nacional pide apoyo a congresistas de EEUU para reforzar la alianza

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Rac, mantuvo un encuentro el martes 12 en Seúl con los congresistas estadounidenses Beth Van Duyne y Richard McCormick, ambos del Partido Republicano, a quienes solicitó su respaldo para fortalecer y desarrollar la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos.Durante la reunión, Wi destacó la necesidad de impulsar la colaboración en el marco de una asociación estratégica integral orientada al futuro, en un contexto internacional marcado por cambios en los entornos de seguridad y económicos.En relación con la cumbre prevista para el 25 de agosto entre los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump, expresó su confianza en que la cita sirva para reafirmar la solidez de los vínculos bilaterales y permitir un debate en profundidad sobre su evolución.Por su parte, los legisladores estadounidenses aseguraron que apoyarán el éxito del encuentro y subrayaron que en el Congreso existe un respaldo bipartidista a la alianza entre Seúl y Washington. Asimismo, reiteraron su disposición a seguir trabajando para estrechar la cooperación entre ambos países.