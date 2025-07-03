Las exportaciones TIC marcan un récord histórico en julio

Photo : YONHAP News

El sector surcoreano de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) alcanzó en julio su mayor cifra de exportaciones para ese mes desde que existen registros, consolidando así su tendencia al alza pese a la incertidumbre generada por los aranceles de Estados Unidos.Según datos difundidos el miércoles 13 por el Ministerio de Ciencia y TIC, las ventas al exterior ascendieron a 22.190 millones de dólares, un 14,5% más que en julio de 2024. Las importaciones crecieron un 9,8%, hasta 13.320 millones, lo que dejó un superávit comercial de 8.870 millones de dólares.El repunte estuvo impulsado principalmente por el sector de los semiconductores, cuyas exportaciones sumaron 14.720 millones de dólares y marcaron un récord para un mes de julio por cuarto mes consecutivo. También se incrementaron las ventas de equipos de telecomunicaciones, mientras que las de pantallas, teléfonos móviles, ordenadores y accesorios informáticos experimentaron descensos.Por destinos, las exportaciones aumentaron hacia EEUU, con 2.710 millones de dólares, así como hacia Vietnam (3.630 millones), la Unión Europea (1.200 millones) y Japón (330 millones). En cambio, las ventas a China, principal socio comercial del sector, retrocedieron hasta los 7.470 millones de dólares.