El Gobierno de Lee Jae Myung presenta su plan quinquenal

Photo : YONHAP News

El Comité Presidencial de Planificación Nacional presentó el miércoles 13 el borrador del Plan de Gestión Gubernamental a Cinco Años de la Administración del presidente Lee Jae Myung.El documento define la visión nacional, tres principios rectores, cinco objetivos estratégicos y un total de 123 tareas clave, además de un plan de respaldo presupuestario y legislativo para garantizar su implementación.La visión que guiará la gestión del Gobierno se resume en el lema: "Un país donde el pueblo es el soberano, una Corea feliz para todos". Los principios que la sustentan son la escucha y la integración; la justicia y la confianza; y la eficacia con resultados.Según el Comité, los cinco objetivos plantean promover una política que una a la ciudadanía, impulsar una economía innovadora con liderazgo global, fomentar un crecimiento equilibrado para la prosperidad común, consolidar una sociedad con cimientos sólidos y reforzar la diplomacia y la seguridad centradas en el interés nacional.Para alcanzar estas metas, el plan contempla 23 estrategias específicas y las 123 tareas mencionadas, elaboradas principalmente a partir de las promesas de campaña y de las propuestas políticas de Lee.Estas iniciativas serán revisadas por el Ejecutivo y el Gabinete antes de su aprobación definitiva.