El ministro de Exteriores visita un astillero en Ulsan con el embajador interino de EEUU

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, y el embajador interino de Estados Unidos en Corea del Sur, Joseph Yun, visitaron el miércoles 13 las instalaciones de la compañía HD Hyundai Heavy Industries en la ciudad de Ulsan, en el marco de los preparativos para la cumbre presidencial bilateral prevista a finales de agosto.El objetivo del recorrido fue respaldar el proyecto de cooperación naval entre ambos países, conocido como MASGA ("Make American Shipbuilding Great Again").Cho subrayó que Corea es "el socio idóneo" para la revitalización de la industria naval estadounidense y afirmó que la colaboración en este sector se ha consolidado como un pilar de la alianza entre Seúl y Washington, que —a su juicio— ya trasciende el ámbito de la seguridad para abarcar la economía y las tecnologías avanzadas.A lo largo del itinerario, la empresa mostró sus capacidades en construcción naval, sus tecnologías de vanguardia y su visión estratégica a largo plazo. La delegación también visitó el área de ensamblaje de buques mercantes y el nuevo destructor Aegis de última generación Dasan Jeong Yak Yong.HD Hyundai Heavy Industries desarrolla diversos proyectos con compañías y organismos estadounidenses, entre ellos la construcción conjunta de embarcaciones con los astilleros Edison Chouest Offshore y Huntington Ingalls, así como el mantenimiento periódico del navío de apoyo logístico USNS Alan Shepard, perteneciente a la Séptima Flota de la Marina de EEUU.