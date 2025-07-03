Menú principal Ver contenido

Persisten las lluvias en el centro del país

Write: 2025-08-13 14:17:13Update: 2025-08-13 15:16:33

Persisten las lluvias en el centro del país

Photo : YONHAP News

Las precipitaciones continuarán el jueves 14 en gran parte del territorio nacional con lluvias especialmente intensas en el centro del país, aunque comenzarán a remitir a partir de la tarde.

Entre el miércoles y el jueves, se prevé que en algunas zonas del área metropolitana se superen los 200 milímetros acumulados. En el interior de la provincia de Gangwon podrían registrarse hasta 150 milímetros y en la región de Chungcheong, hasta 100 milímetros. En el sur y en la isla de Jeju, las cantidades oscilarán entre 5 y 40 milímetros.

Las temperaturas mínimas se situarán entre 22ºC y 27ºC, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 28ºC y 35ºC.
