Persisten las lluvias en el centro del país

Photo : YONHAP News

Las precipitaciones continuarán el jueves 14 en gran parte del territorio nacional con lluvias especialmente intensas en el centro del país, aunque comenzarán a remitir a partir de la tarde.Entre el miércoles y el jueves, se prevé que en algunas zonas del área metropolitana se superen los 200 milímetros acumulados. En el interior de la provincia de Gangwon podrían registrarse hasta 150 milímetros y en la región de Chungcheong, hasta 100 milímetros. En el sur y en la isla de Jeju, las cantidades oscilarán entre 5 y 40 milímetros.Las temperaturas mínimas se situarán entre 22ºC y 27ºC, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 28ºC y 35ºC.