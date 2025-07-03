El KOSPI se recupera y supera los 3.220 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 13 con una sólida subida, impulsado por el aumento de las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos, después de que los datos de inflación se situaran en línea con lo previsto.El indicador avanzó un 1,08% respecto a la jornada anterior, hasta alcanzar los 3.224,37 puntos, superando así el nivel de los 3.220 por primera vez en cuatro sesiones.El índice tecnológico KOSDAQ también finalizó en terreno positivo, con un alza del 0,86%, y culminó en 814,10 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 8,2 unidades y concluyó en 1.381,7 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.