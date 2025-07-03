Lee Jae Myung se reunirá con Ishiba antes de su cumbre con Trump

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung celebrará una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, durante una visita oficial a Tokio del 23 al 24 de agosto, previa a su desplazamiento a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, el día 25.En una rueda de prensa ofrecida el miércoles 13, la portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, recordó que Lee e Ishiba acordaron en junio pasado reanudar cuanto antes la llamada "diplomacia de visitas recíprocas" y expresó su deseo de que este viaje, que incluirá una cena oficial, contribuya a estrechar los lazos personales y reforzar la confianza mutua entre ambos líderes.Según Kang, la cumbre servirá para consolidar las bases de una cooperación bilateral orientada al futuro, analizar medidas para fortalecer la cooperación trilateral con Estados Unidos y compartir opiniones sobre la paz y la estabilidad regional, así como sobre asuntos de alcance global.