Corea del Norte trivializa las iniciativas de distensión surcoreanas

Photo : YONHAP News

La subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, quien también es hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, emitió el jueves 14 una declaración en la que restó importancia a las medidas adoptadas en los últimos meses por Corea del Sur para aliviar la tensión intercoreana.Kim Yo Jong advirtió de que Pyongyang endurecerá su postura hacia Seúl, al que acusa de amenazar la seguridad de su territorio y de su población, y aseguró que seguirá considerando al Gobierno surcoreano como "la fuerza más hostil" contra el país.En referencia a un comentario reciente del presidente Lee Jae Myung sobre el desmantelamiento de altavoces de propaganda en la frontera por parte del Norte, la dirigente negó categóricamente la afirmación. Además, acusó al Sur de difundir informaciones sin fundamento para manipular la opinión pública e insistió en que sus autoridades nunca han ordenado retirar dichos dispositivos ni tienen previsto hacerlo en el futuro.