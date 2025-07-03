Menú principal Ver contenido

Política

EEUU espera trabajar con la Administración de Lee para reforzar la alianza bilateral

Write: 2025-08-14 08:56:50Update: 2025-08-14 09:39:09

Photo : YONHAP News

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su disposición a colaborar con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y su Gobierno con el objetivo de fortalecer la sólida alianza que une a ambos países.

En un comunicado difundido el miércoles 13 (hora local), a dos días del 80º aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés, Rubio subrayó que, como socios indispensables, Seúl y Washington continuarán trabajando juntos para impulsar la prosperidad y afrontar los desafíos de seguridad global más urgentes.

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que, durante más de 70 años, ambas naciones han consolidado una alianza basada en valores compartidos e intereses comunes. Asimismo, afirmó que EEUU se enorgullece de respaldar a Corea del Sur, que ha prosperado como una democracia resiliente y un socio económico de gran valor.

Rubio, que también ejerce como asesor interino de Seguridad Nacional, no hizo referencia explícita a la cumbre que Lee mantendrá con el presidente Donald Trump el 25 de agosto en la Casa Blanca. No obstante, sus declaraciones se interpretaron como una confirmación del énfasis de la Administración estadounidense en las relaciones bilaterales de cara al encuentro.
