El precio de los bienes importados repunta por el alza del crudo y la depreciación del won

Photo : YONHAP News

El coste de las importaciones registró en julio su primer incremento intermensual desde febrero de 2025, aunque en comparación con el mismo mes del año pasado continuó a la baja.Según datos del Banco de Corea, el índice de precios de importación aumentó un 0,9% respecto a junio, pero se situó un 5,9% por debajo del nivel de julio de 2024.El repunte mensual se atribuye principalmente al encarecimiento del petróleo y a la depreciación del won frente al dólar. En el periodo analizado, el precio medio del crudo de Dubai subió un 2,3% intermensual, hasta 70,87 dólares por barril, mientras que la divisa estadounidense se apreció un 0,6% frente a la surcoreana, hasta alcanzar los 1.375,22 wones por dólar.Por categorías, los precios de las materias primas importadas se elevaron un 1,5%; los bienes intermedios, un 0,6%; y tanto los bienes de consumo como los de capital, un 0,5%.En el caso de las exportaciones, los precios crecieron un 1% en julio frente a junio, aunque retrocedieron un 4,3% en términos interanuales.