El Gobierno lanzará en octubre y noviembre una ofensiva nacional antidrogas

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció el miércoles 13 que entre octubre y noviembre pondrá en marcha una ofensiva nacional de dos meses contra la distribución y el contrabando de drogas.En la operación conjunta participarán la Policía, la Fiscalía, las entidades locales y diversos organismos públicos, con el objetivo de frenar la distribución a nivel de calle, desmantelar redes de tráfico y bloquear intentos de contrabando durante los periodos de mayor movilidad por festivos.Las autoridades centrarán sus esfuerzos tanto en las plataformas en línea —incluida la aplicación de mensajería Telegram— como en canales presenciales, entre ellos la expedición ilícita de recetas por parte de centros médicos.La iniciativa sigue a una campaña similar llevada a cabo entre abril y junio, que se saldó con la investigación de 3.733 sospechosos, 621 detenciones y la incautación de 2,68 toneladas de estupefacientes, entre ellas 600 kilogramos de cocaína y 45 kilogramos de ketamina.Además, el Ejecutivo prevé reforzar los programas de prevención y rehabilitación para reducir la reincidencia, en el marco de una estrategia nacional de control de drogas actualizada para los próximos cinco años.El jefe de la Oficina de Coordinación de Políticas Nacionales, Yoon Chang Ryeol, alertó de que el aumento de infractores de entre 20 y 30 años es preocupante y pidió un esfuerzo conjunto de toda la Administración para ganar la "guerra contra las drogas".