Lee conversa con el príncipe heredero saudí para diversificar la cooperación bilateral

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el miércoles 13 una conversación telefónica con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en la que abordaron vías para ampliar y diversificar la cooperación bilateral.Durante el diálogo, ambos líderes subrayaron la importancia de reforzar la colaboración en sectores tradicionales como la energía y la construcción, al tiempo que exploraron nuevas áreas de asociación, entre ellas la manufactura, la industria tecnológica y el ámbito de la defensa.Lee expresó su voluntad de consolidar los lazos estratégicos entre Seúl y Riad con el objetivo de impulsar la competitividad de ambos países. Asimismo, manifestó su interés en que empresas surcoreanas participen activamente en Saudi Vision 2030, la iniciativa promovida por el Gobierno saudí para reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía mediante el desarrollo de sectores como la salud, la educación, la infraestructura, el turismo y el ocio.