El embajador chino en Corea del Norte visita una fábrica textil en Pyongyang

Photo : YONHAP News

El embajador de China en Corea del Norte, Wang Yajun, visitó el miércoles 13 la Fábrica de Textiles Kim Jong Suk, en Pyongyang, en un gesto destinado a impulsar el intercambio y la cooperación entre empresas de ambos países.Durante el recorrido, el diplomático destacó la relevancia histórica de la planta y subrayó que la producción de textiles de alta calidad ha contribuido de forma significativa a la economía nacional y al avance del socialismo norcoreano. Wang expresó su deseo de que el centro refuerce los intercambios y la colaboración con compañías chinas para promover un desarrollo conjunto.Inaugurada en octubre de 1948, las instalaciones ocupan unos 700.000 metros cuadrados y emplean a alrededor de 6.500 trabajadores. En diciembre de 2011, adoptó el nombre de Fábrica Kim Jong Suk, en honor a la esposa del líder fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung.