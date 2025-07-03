Poder del Pueblo no asistirá a la investidura de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

El partido Poder del Pueblo, principal fuerza opositora, ha anunciado que no asistirá a la ceremonia de investidura del presidente Lee Jae Myung, organizada con retraso para el viernes 15 como un acto abierto al público.El líder parlamentario de la formación, Song Eon Seok, declaró el jueves 14 que Poder del Pueblo "no tiene la menor intención" de participar en lo que calificó como la "autocoronación" de Lee. El diputado consideró inconcebible que el mandatario elija precisamente celebrarla el Día de la Liberación de Corea, jornada que conmemora el sacrificio y la lucha de los independentistas por la emancipación del país del dominio colonial japonés.Según Song, el gobierno de Lee "ya es un fiasco" por los distintos "fracasos" que, a su juicio, ha acumulado en apenas dos meses, entre ellos el "resultado decepcionante" de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y el indulto a personalidades controvertidas como el exministro de Justicia Cho Kuk o la exlegisladora Yoon Mi Hyang.Asimismo, censuró que el Ejecutivo mantenga sus planes de llevar a cabo la ceremonia pese a los graves daños ocasionados por las intensas lluvias de los últimos días. En su opinión, en lugar de destinar los impuestos de los ciudadanos a este evento, debería emplearlos en reparar los daños y ayudar a los damnificados.