El déficit fiscal alcanza los 94 billones de wones en el primer semestre de 2025

El gasto público superó a la recaudación tributaria en 94,3 billones de wones entre enero y junio de 2025, según datos difundidos el jueves 14 por el Ministerio de Economía y Finanzas.En los seis primeros meses del año, los ingresos fiscales sumaron 320,6 billones de wones, mientras que el gasto totalizó 389,2 billones, lo que arroja un déficit fiscal nominal de 68,6 billones de wones. La cifra asciende a 94,3 billones al excluir los ingresos procedentes de fondos de seguridad social, que por el momento mantienen superávit, como la reserva de pensiones.Hasta junio, la recaudación de impuestos aumentó en 21,5 billones de wones respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar un total semestral de 190 billones. El mayor ascenso se registró en el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta. En cambio, la recaudación por impuesto sobre el valor añadido descendió en 1,4 billones de wones debido al incremento de las devoluciones tributarias.A finales de junio, la deuda del Gobierno central se situaba en 1.218,4 billones de wones.