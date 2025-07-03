Corea exportará obuses autopropulsados K9 a Vietnam por 250 millones de dólares

Photo : YONHAP News

Corea del Sur exportará a Vietnam obuses autopropulsados K9 por un valor aproximado de 250 millones de dólares, en virtud de un contrato intergubernamental firmado recientemente.El acuerdo contempla la entrega a las Fuerzas Armadas vietnamitas de 20 unidades del modelo K9, fabricadas por la empresa surcoreana de defensa Hanwha Aerospace.Con esta operación, Vietnam se convertirá en el undécimo país del mundo en poseer y operar este sistema de artillería, que concentra cerca del 50% de la cuota del mercado mundial de cañones autopropulsados. Actualmente, el K9 está desplegado en Corea del Sur, Turquía, Polonia, Finlandia, Estonia, Noruega, Egipto, India, Australia y Rumanía. Es la primera vez que este armamento se exporta a una nación del Sudeste Asiático.La operación marca también la primera venta de armamento surcoreano a Vietnam. Hasta ahora, los intercambios bilaterales en el ámbito de la defensa se habían limitado a donaciones de material, como corbetas de patrulla.