Seúl confía en que Trump impulse la reanudación del diálogo con Pyongyang

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, expresó su esperanza de que el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contribuya a crear un clima favorable para reactivar el diálogo con Corea del Norte.Durante una mesa redonda con periodistas extranjeros celebrada el jueves 14, Cho señaló que percibió una actitud positiva por parte de funcionarios estadounidenses durante su última visita al país. El ministro recordó que tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como otros altos cargos de la Casa Blanca mostraron una disposición abierta cuando les planteó que Trump podría utilizar su liderazgo para desbloquear las relaciones con las autoridades norcoreanas.El alto funcionario subrayó, no obstante, que la postura fundamental de Washington sigue siendo no tolerar la posesión de armas nucleares por parte de Pyongyang, por lo que la reanudación de las conversaciones requerirá un arduo proceso de negociaciones previas.En relación con la cumbre prevista entre Trump y el presidente Lee Jae Myung, programada para el 25 de agosto, Cho no ofreció muchos detalles. Únicamente adelantó que está previsto un debate intenso sobre la ampliación de la alianza bilateral hacia sectores más allá del ámbito militar, como la energía nuclear, la construcción naval, la inteligencia artificial, la ciencia cuántica y la bioingeniería.