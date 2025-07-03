Menú principal Ver contenido

La sensación térmica volverá a superar los 33ºC en todo el país

2025-08-14

Photo : YONHAP News

El viernes 15 se espera un repunte del calor en todo el territorio nacional, con una sensación térmica que volverá a situarse por encima de los 33ºC debido a los elevados niveles de humedad. Las temperaturas oscilarán entre los 22ºC y los 26ºC en las primeras horas del día, y entre los 30ºC y los 34ºC durante la tarde.

Las zonas más calurosas serán el oeste, la costa sur y la isla de Jeju, donde podrían registrarse noche tropicales, con temperaturas nocturnas superiores a los 25ºC.

Asimismo, no se descarta que continúen las lluvias, especialmente en el centro y en el sureste del país, con acumulaciones previstas de entre 5 y 40 milímetros.

En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá en niveles regulares o buenos, con concentraciones de partículas en suspensión entre normales y bajas.
