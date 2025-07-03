El Gobierno no se inmuta ante las declaraciones de Kim Yo Jong

Photo : YONHAP News

El Gobierno mantiene su determinación de adoptar medidas destinadas a aliviar la tensión intercoreana y normalizar los contactos bilaterales, pese a las recientes declaraciones de la subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, quien restó importancia a las iniciativas de distensión surcoreanas.En un comunicado difundido el jueves 14, el Ministerio de Reunificación ha afirmado que continuará impulsando los esfuerzos para mejorar el intercambio entre Seúl y Pyongyang, aunque reconoce que será necesario tiempo y paciencia para revertir los antagonismos acumulados en los últimos años. En este sentido, ha subrayado que, para rebajar la tensión y asentar la paz en la península, será imprescindible que ambas Coreas adopten una actitud sincera y pongan en marcha medidas concretas orientadas a ese objetivo.En relación con las palabras de Kim Yo Jong —hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un—, el ministerio ha indicado que entiende su tono especialmente hostil, dado que se producen pocos días antes tanto de las maniobras conjuntas entre las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Estados Unidos como de la cumbre prevista entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump.