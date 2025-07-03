Las Fuerzas Armadas confirman la retirada parcial de altavoces norcoreanos

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto ha reiterado el jueves 14 que Corea del Norte ha retirado parcialmente los altavoces empleados para la emisión de propaganda en la frontera. La declaración refuta las afirmaciones de la subdirectora del Partido de los Trabajadores norcoreano, Kim Yo Jong, quien ha negado que tal operación se ha producido.Las autoridades militares surcoreanas han subrayado que el anuncio efectuado días atrás, en el que informaban del desmantelamiento de parte de estos dispositivos, se basó en datos verificados. Aunque se desconocen los motivos por los que Kim sostuvo que dichas labores no se realizaron, las Fuerzas Armadas han advertido de que no debe pasarse por alto el trasfondo de sus palabras.De acuerdo con la información del Estado Mayor, el régimen norcoreano mantiene altavoces de propaganda en unas 40 ubicaciones a lo largo de la frontera y ha iniciado su retirada en algunos de estos puntos.