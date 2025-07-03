La seguridad nacional sigue preocupando a la mayoría de los surcoreanos

Photo : KBS News

Más de la mitad de los ciudadanos surcoreanos se muestran preocupados por la situación de la seguridad nacional y las relaciones intercoreanas, según un sondeo realizado por KBS con motivo del 15 de agosto, Día de la Liberación de Corea.En concreto, el 64,5% de los consultados declaró sentirse inseguro, un porcentaje que, pese a ser mayoritario, es catorce puntos inferior al registrado en estudios similares del año pasado. Asimismo, el 81,6% manifestó una opinión desfavorable hacia el régimen norcoreano, una cifra también 6,5 puntos porcentuales a la baja respecto al anotado en agosto de 2024, lo que refleja un descenso de las percepciones negativas hacia Corea del Norte.Al ser preguntados por las tareas prioritarias para avanzar hacia la reunificación, la mayoría señaló la necesidad de resolver el problema nuclear norcoreano, seguida por la mejora de la confianza mutua en el ámbito militar y la agilización de los intercambios económicos. Sin embargo, un 57,6% considera muy difícil que el asunto nuclear pueda solucionarse en el corto plazo.En relación con las iniciativas de distensión impulsadas por el presidente Lee Jae Myung —como la prohibición del lanzamiento de panfletos contrarios al régimen norcoreano y el desmantelamiento de los altavoces de propaganda en la frontera—, el 73,5% se mostró a favor. Además, el 50% respaldó la posible reactivación de los viajes individuales de surcoreanos a destinos en Corea del Norte.La encuesta de KBS se llevó a cabo entre el 30 de julio y el 1 de agosto, con la participación de 1.582 ciudadanos mayores de 19 años. El margen de error es de 2,5 puntos y el nivel de confianza, del 95%.