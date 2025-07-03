La ceremonia de investidura de Lee se celebrará el 15 de agosto en Gwanghwamun

Photo : YONHAP News

La ceremonia de investidura del presidente Lee Jae Myung, que asumió el cargo en junio con un breve juramento debido a la situación sociopolítica del país, se celebrará el viernes 15, coincidiendo con el Día de la Liberación de Corea.El acto tendrá lugar en la plaza de Gwanghwamun, en pleno centro de Seúl, de 8:00 de la tarde a 9:40 de la noche, y contará con la presencia de cerca de 10.000 invitados, entre ellos exmandatarios, líderes políticos, representantes de diversos sectores de la sociedad y ciudadanos. El evento será transmitido en directo por KBS.La portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, explicó que se tratará de una ceremonia de carácter simbólico, en la que la población otorgará a Lee la misión de servir al país. Para ello, ochenta ciudadanos seleccionados subirán al escenario con cartas de nombramiento escritas por ellos mismos.Finalmente, el presidente, su esposa y cuatro personas designadas como "representantes del pueblo" depositarán sus misivas. Estos emisarios son Mok Jang Geun, nacido el 15 de agosto de 1945, día en que Corea fue liberada del dominio colonial japonés; Lee Guk Jong, médico y director del Hospital Militar de Daejeon; Lee Yeon Soo, directora ejecutiva de la empresa NC AI y participante en el proyecto de desarrollo de un modelo fundacional de inteligencia artificial propio de Corea; y Heo Ga Young, primera cineasta surcoreana en obtener el primer premio en la sección de películas estudiantiles del Festival Internacional de Cine de Cannes.