Korean
Español

Economía

El KOSPI sube pero permanece por debajo de 3.230 puntos

Write: 2025-08-14 15:44:34Update: 2025-08-14 16:30:27

El KOSPI sube pero permanece por debajo de 3.230 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, registró el jueves 14 un avance del 0,04% respecto al miércoles y culminó en 3.225,66 puntos. El incremento fue más moderado de lo previsto, pese a las expectativas generadas por las proyecciones de un posible aumento de los tipos de referencia en septiembre por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también cerró al alza, con una subida del 0,14%, hasta alcanzar los 815,26 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que finalizó la jornada a 1.382 wones por dólar, lo que supone un ascenso de 0,3 unidades respecto a la sesión anterior.
