Kim Jong Un reafirma la alianza con Rusia en el 80 aniversario de la Liberación de la Patria

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, subrayó el fortalecimiento de los lazos con Rusia en el acto conmemorativo por el 80 aniversario del Día de la Liberación de la Patria, celebrado el jueves 14.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el viernes 15, Kim describió la actual relación entre Pyongyang y Moscú como una alianza sin precedentes en la historia, forjada en una lucha común contra el resurgimiento de ideologías extremistas y en defensa de la soberanía, la seguridad y la justicia internacional. Destacó que ambos países han estado tradicionalmente del mismo lado de la historia, oponiéndose al hegemonismo y defendiendo la equidad y la justicia en la arena mundial.Asimismo, señaló que la unidad con Rusia se fundamenta en ideales compartidos, una amistad genuina y una tradición de apoyo mutuo en momentos de conflicto, asegurando que esa fortaleza es inquebrantable.También criticó de forma indirecta a Estados Unidos y a las potencias occidentales, al advertir sobre el incremento de acciones que, según él, atentan contra los derechos e intereses de los Estados soberanos. Sin embargo, evitó mencionar directamente a Washington o a Seúl.Esta fue la primera vez que Kim pronunció un discurso público con motivo del Día de la Liberación de la Patria, que marca el fin de la ocupación colonial japonesa (1910-1945).El evento contó con la presencia de altos funcionarios norcoreanos y de una delegación rusa encabezada por el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, y el viceministro de Cultura, Andrey Malyshev.