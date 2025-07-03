Cho Kuk recupera la libertad y sus derechos políticos con indulto especial

Photo : YONHAP News

Cho Kuk, exministro de Justicia y exlíder del Partido Reconstrucción de Corea, fue liberado la madrugada del viernes 15 tras recibir un indulto especial con motivo del Día de la Liberación.El exministro cumplía desde diciembre del año pasado una condena de dos años de prisión por un caso de fraude académico vinculado a sus hijos y por interferencia en una inspección gubernamental.Tras su excarcelación, agradeció al presidente Lee Jae Myung por la decisión y consideró que su liberación representa el cierre de una etapa marcada, según él, por un uso abusivo del poder de la fiscalía. También expresó su voluntad de respaldar al actual Gobierno para que alcance sus objetivos y señaló que, una vez formalizada su reincorporación al partido, trabajará más cerca de la ciudadanía con una actitud humilde.El indulto fue aprobado el 11 de agosto durante una reunión extraordinaria del Gabinete, en la que se incluyó también a otras 836.000 personas, entre ellas su esposa, Chung Kyung Sim.Con esta medida, Cho recuperó sus derechos políticos, incluido el de postularse a cargos públicos, derecho que había perdido hasta diciembre de 2031.En el plano político, crecen las especulaciones sobre su posible regreso a la presidencia del partido y una eventual candidatura en las elecciones regionales de junio del próximo año.