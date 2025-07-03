Encuesta de KBS muestra alto respaldo a la gestión de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Con motivo del 80 aniversario del Día de la Liberación, KBS realizó su primera encuesta de evaluación sobre la gestión de Lee Jae Myung.El sondeo revela que un 63% de los consultados tiene una opinión favorable sobre la gestión del mandatario, mientras que un 27% mantiene una visión crítica.En cuanto a las negociaciones arancelarias entre Corea y Estados Unidos, un 56% expresó una valoración positiva, frente al 37% que manifestó una opinión contraria.La decisión presidencial de indultar a Cho Kuk, exministro de Justicia y exlíder del Partido Reconstrucción de Corea, dividió a la opinión pública: un 48% la consideró apropiada, mientras que un 47% la juzgó inadecuada.En cuanto a la preferencia partidaria, el gobernante Partido Democrático alcanzó un 48% de respaldo, seguido por el opositor Partido del Poder del Pueblo con un 19%. El Partido Reconstrucción de Corea y el Partido Nueva Reforma obtuvieron un 3% cada uno.La encuesta, encargada a la firma Korea Research, se llevó a cabo entre el 11 y el 14 de agosto mediante entrevistas telefónicas a 1.005 personas mayores de 18 años. El margen de error es de ±3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.