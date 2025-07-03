Volodin se reúne con Kim Jong Un y agradece apoyo norcoreano en el conflicto de Kursk

Photo : YONHAP News

El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, se reunió el jueves 14 en Pyongyang con el líder norcoreano Kim Jong Un, según informó la agencia TASS citando a la cámara baja rusa.Durante la reunión, Volodin transmitió a Kim los saludos del presidente Vladimir Putin y sus felicitaciones por el 80 aniversario del Día de la Liberación de la Patria. También manifestó su agradecimiento por el apoyo prestado por ciudadanos norcoreanos durante la operación militar rusa para repeler a las fuerzas ucranianas en la región de Kursk.Volodin arribó a la capital norcoreana ese mismo día al frente de una delegación parlamentaria, invitado por la Asamblea Popular Suprema para asistir a los actos conmemorativos.En la ceremonia, subrayó que el Ejército soviético, junto con combatientes norcoreanos, desempeñó un papel clave en el fin de la ocupación colonial japonesa, y que ese lazo militar histórico se ha visto reafirmado recientemente con la colaboración norcoreana en Kursk. Aseguró que el pueblo ruso recordará siempre la valentía y el sacrificio de los norcoreanos.En relación con el tratado de asociación estratégica integral firmado el año pasado, Volodin consideró que la cooperación entre Moscú y Pyongyang puede ser determinante para defender la soberanía de ambos países y contribuir a la creación de un orden mundial multipolar más justo.