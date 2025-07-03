Titular de Reunificación busca cooperación y paz con Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Jung Dong Young, anunció que la política de reunificación del Gobierno de Lee Jae Myung se basará en el Acuerdo de Reconciliación, No Agresión, Intercambio y Cooperación entre el Sur y el Norte, firmado en 1991.Durante su intervención el jueves 14 en el foro internacional One Korea, el ministro recalcó que la estrategia hacia el Norte no supone un giro radical, sino la continuidad de los principios establecidos durante el mandato del expresidente Roh Tae Woo, hace más de tres décadas.Señaló que, conforme a los primeros artículos del acuerdo, la actual Administración reconoce y respeta el sistema norcoreano, y mantiene el compromiso de no injerencia en sus asuntos internos ni de recurrir a la difamación o descalificación.Añadió que el Ejecutivo mantendrá su compromiso de no propiciar la caída del régimen norcoreano ni promover una reunificación por absorción, y que seguirá avanzando hacia la construcción de un sistema de paz estable en la península, descartando el uso de la fuerza como vía para resolver diferencias.