Lee Jae Myung apuesta por la memoria histórica en el 80º aniversario de la Liberación de Corea

Photo : YONHAP News

En la ceremonia conmemorativa por el 80 aniversario del Día de la Liberación, el presidente Lee Jae Myung reafirmó el compromiso de su Gobierno de documentar con rigor la historia de la lucha por la independencia y de mantener viva su memoria junto con la ciudadanía.El acto, celebrado el viernes 15 en Seúl, sirvió para que el mandatario destacara que honrar la resistencia antijaponesa y preservar el legado de quienes contribuyeron a la independencia es una forma de proteger el futuro del país. También anunció que se reforzará la atención a los patriotas sobrevivientes y se ampliará la compensación destinada a las familias de los héroes nacionales.Sobre las relaciones con Japón, señaló que la política de su Administración parte de reconocer plenamente el pasado, pero con la mirada puesta en construir una cooperación orientada al futuro. Consideró a Japón un vecino y un socio esencial para el desarrollo económico, con el que resulta fundamental trabajar sobre la base de la confianza mutua.En el plano intercoreano, recalcó la necesidad de reconstruir la confianza y manifestó su disposición a reanudar el diálogo. Adelantó que se mantendrán medidas destinadas a reducir la tensión, como el cese del lanzamiento de panfletos y de las emisiones con altavoces hacia el Norte, y que se trabajará en la restauración gradual y proactiva del Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre. Subrayó que su Gobierno respetará el sistema político norcoreano y que no perseguirá, en ningún caso, una reunificación por absorción.Finalmente, remarcó que la paz en la península solo será posible en un entorno libre de armas nucleares, y que para avanzar en la desnuclearización se buscarán soluciones en estrecha cooperación con la comunidad internacional.