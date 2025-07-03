Presidente de Samsung regresa de Washington tras 17 días de reuniones y contactos

Photo : YONHAP News

El presidente de Samsung Electronics, Lee Jae Yong, regresó a Corea el viernes 15 tras un viaje de 17 días a Washington, realizado con el objetivo de apoyar las negociaciones arancelarias.A su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon, fue recibido por periodistas que le preguntaron por los resultados de su visita a Estados Unidos. El directivo señaló que el objetivo del viaje había sido preparar los negocios del próximo año y, tras unas breves declaraciones, se retiró del lugar.Durante su estancia en la capital estadounidense, mantuvo encuentros con altos ejecutivos de grandes tecnológicas y corporaciones globales para explorar nuevas oportunidades de negocio y reforzar las redes de cooperación. Fuentes del sector apuntan a que el viaje pudo incluir conversaciones de seguimiento con Tesla, tras la firma de un contrato histórico valorado en unos 23 billones de wones para la producción de chips de inteligencia artificial de última generación.Lee volverá a Estados Unidos a finales de mes como parte de la delegación empresarial que acompañará al presidente surcoreano Lee Jae Myung en el marco de la cumbre bilateral con su homólogo estadounidense Donald Trump, en una visita programada del 24 al 26 de agosto.