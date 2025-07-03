Lee Jae Myung se compromete a servir al puebo en su investidura ciudadana

Photo : YONHAP News

Con motivo del 80º aniversario de la Liberación de Corea, el viernes 15 de agosto se celebró en la plaza de Gwanghwamun, en Seúl, la ceremonia nacional de investidura ciudadana del presidente Lee Jae Myung, bajo el lema “80 años de liberación, construir el futuro con la soberanía del pueblo”.Lee, que había asumido el cargo en junio con un breve juramento debido a la situación sociopolítica, recibió en este acto el mandato simbólico de la ciudadanía para servir al país.El evento, transmitido en directo por televisión, reunió a ex mandatarios, líderes políticos, representantes de distintos sectores y 3.500 ciudadanos seleccionados por solicitud previa por internet.La ceremonia se estructuró en tres partes, con actuaciones musicales, la proyección de un vídeo temático, mensajes de la población y la entrega de la placa de nombramiento por parte de 80 representantes ciudadanos.En su discurso de aceptación, Lee declaró que, como 21º presidente de Corea del Sur, será un fiel servidor del pueblo soberano, confiando únicamente en la ciudadanía y avanzando con paso firme hacia un país donde el pueblo sea el dueño y viva feliz. Señaló que en una fecha tan significativa se sentía profundamente honrado y, al mismo tiempo, con un gran sentido de responsabilidad, y se comprometió a situar siempre al pueblo en el centro de la filosofía y la visión de su administración.