Comienza el ejercicio combinado Ulchi Freedom Shield entre Corea del Sur y EEUU

Write: 2025-08-18 07:57:27Update: 2025-08-18 15:33:03

Photo : YONHAP News

El ejercicio militar conjunto Ulchi Freedom Shield, en el que participan tropas de Corea del Sur y Estados Unidos, dio comienzo el lunes 18. La maniobra, de carácter anual, incluye diversos simulacros y entrenamientos de defensa. El programa se extenderá hasta el 28 de agosto y movilizará un número de efectivos similar al desplegado en la edición del año pasado.

El alcance de la operación tampoco difiere respecto a la ocasión anterior. No obstante, de los cuarenta ensayos de campo previstos en la fase de planificación, veinte han sido pospuestos y se desarrollarán en septiembre. Las autoridades militares justificaron el cambio en las altas temperaturas de estos días, aunque algunos analistas consideran que también influyó la oposición expresada por Corea del Norte a este tipo de maniobras.

De forma paralela, el Gobierno llevará a cabo el ejercicio Ulchi, un simulacro de defensa civil y preparación ante emergencias, que se celebrará entre el lunes 18 y el jueves 21. En él participarán unos 580.000 empleados de alrededor de 4.000 entidades públicas y privadas. Además, el miércoles 20 se realizarán prácticas de evacuación en caso de ataque aéreo en todo el país.
