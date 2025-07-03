La Policía arresta a más de 5.000 personas por delitos relacionados con drogas

Photo : YONHAP News

La Policía detuvo en los últimos cuatro meses a más de 5.000 personas por delitos vinculados al tráfico y consumo de drogas.Según datos de la Dirección Nacional de Investigación, entre abril y agosto fueron arrestadas 5.109 personas por vender, comprar o consumir estupefacientes. De ellas, 964 permanecen actualmente bajo custodia.Los psicotrópicos —como la metanfetamina y el cannabis— representaron el 81% de los casos detectados, seguidos por el opio, la cocaína, el fentanilo y la marihuana. En el marco de las operaciones, se incautaron 153 kilogramos de metanfetamina, MDMA —éxtasis o cristal— y ketamina, drogas que suelen distribuirse de forma clandestina en clubes nocturnos. La cifra cuadruplica la cantidad decomisada en el mismo periodo de 2024.Las autoridades señalaron un incremento significativo del tráfico de drogas a través de internet. En comparación con el año pasado, los casos de compraventa en línea aumentaron un 28,2%.Ante la creciente proliferación tanto del consumo como del comercio de narcóticos en el país, la Policía ha reforzado su unidad de investigación especializada y ampliado la vigilancia sobre el uso de criptoactivos empleados en las transacciones ilícitas.