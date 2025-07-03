El Gobierno apoyará a sectores afectados por los aranceles de EEUU al acero y aluminio

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha anunciado el lunes 18 que pondrá en marcha iniciativas de apoyo dirigidas a los sectores más afectados por la ampliación de los aranceles estadounidenses sobre productos derivados del acero y del aluminio, con el objetivo de mitigar las pérdidas económicas.El viernes 15 (hora local), la Casa Blanca decidió ampliar la lista de bienes sujetos al gravamen del 50% impuesto en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. La nueva política incorpora 407 bienes adicionales, entre ellos maquinaria, piezas de automóvil, equipos electrónicos y componentes, lo que representa un nuevo desafío para las industrias surcoreanas.Entre las medidas previstas, figuran la diversificación de los servicios de asesoría para compañías en ámbitos como la verificación de la proporción de acero y aluminio en sus productos y la certificación de origen.El Ministerio de Industria, Comercio y Energía explicó que varias asociaciones empresariales y marcas líderes en Corea del Sur remitieron cartas a las autoridades estadounidenses en las que argumentaban que sus exportaciones no representan una amenaza ni para la economía ni para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Comercio optó por dar prioridad a las opiniones de las industrias locales y resolvió ampliar el alcance de los aranceles.