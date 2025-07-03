Cámaras de vigilancia con IA fabricadas en Corea refuerzan la seguridad en Perú

Photo : YONHAP News

Cámaras de videovigilancia con tecnología de inteligencia artificial (IA) fabricadas en Corea del Sur han sido instaladas en Lima (Perú) para reforzar la seguridad ciudadana.El 14 de agosto, el distrito de Santiago de Surco inauguró el nuevo Centro de Monitoreo Alerta Surco, el sistema de videovigilancia interconectada más extenso del país. El centro opera con unas 2.000 cámaras inteligentes de la empresa surcoreana Hanwha Vision, equipadas con funciones avanzadas como reconocimiento automático de matrículas, visión de 360 grados mediante multisensores y detección de personas u objetos sospechosos a través de algoritmos de IA.El alcalde de Surco, Carlos Bruce, destacó que las cámaras coreanas son un elemento crucial de esta iniciativa, diseñada para fortalecer la lucha contra la inseguridad mediante el uso de tecnología de última generación y vigilancia permanente. Asimismo, anunció que el objetivo del programa es reducir a la mitad los índices de delincuencia en los próximos seis meses, en coordinación con la Policía Nacional de Perú.