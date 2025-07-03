La Presidencia se reunirá con empresarios antes de la cumbre bilateral en EEUU

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial celebrará una mesa redonda con empresarios coreanos para conocer de primera mano sus planes de compras e inversión en Estados Unidos, en vísperas de la cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista para el 25 de agosto.Según informó la Presidencia, al encuentro asistirán representantes de las principales asociaciones empresariales del país, así como directivos de las compañías más relevantes. La reunión tiene como objetivo preparar el viaje oficial de Lee a Washington.En paralelo, tres altos cargos ofrecerán ruedas de prensa por separado para responder a cuestiones relacionadas con la política exterior y las estrategias económicas y de seguridad del Gobierno. Los funcionarios serán el secretario general de la Presidencia, Kang Hoon Sik, el jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom, y el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Rac.