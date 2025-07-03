Lee Jae Myung ordena la aplicación gradual de los acuerdos intercoreanos

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha ordenado poner en marcha de manera gradual los acuerdos intercoreanos firmados hasta la fecha, empezando por las cláusulas consideradas más viables.Durante la reunión del Gabinete celebrada el lunes 18, Lee señaló que las pequeñas acciones, cuando se acumulan, contribuyen a mejorar la confianza mutua entre las dos Coreas y a allanar el camino hacia la paz, sentando las bases para un crecimiento conjunto. En este sentido, subrayó que en la coyuntura actual es imprescindible mantener un sólido sistema de defensa al mismo tiempo que se dan pasos concretos para rebajar la tensión, e instó a iniciar el proceso por aquellas áreas en las que sea posible avanzar.La instrucción del mandatario está en línea con el discurso que pronunció el pasado viernes 15, Día de la Liberación de Corea, en el que defendió la necesidad de reactivar de forma progresiva el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018.